POKÉMON: TANTI EVENTI PER SAN VALENTINO

IN ARRIVO TANTI EVENTI PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI IN POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO E POKÉMON SLEEP!

Pokémon Scarlatto and Pokémon ViolettoCelebrate il giorno di San Valentino con il Pokémon Rendezvous! Fino a giovedì 15 febbraio 2024 alle 23:59 UTC Luvdisc apparirà più frequentemente nelle battaglie Teracristal a 3 e 5 stelle. Questi Luvdisc saranno di teratipo Folletto, quindi preparati prima di sfidarli!Sconfiggendo Luvdisc si possono ottenere dolci ricompense extra, come caramelle esperienza bonus e Caramelle rare. Raduna i tuoi amici e i tuoi Pokémon per l'occasione e affrontate insieme dei Raid Teracristal da batticuore! Programma dell’evento: Lunedì 12 febbraio 2024 alle 00:00 UTC fino a giovedì 15 febbraio 2024 fino alle 23:59 UTC. Informazioni sulle battaglie Teracristal

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Potrai trovare i Raid Teracristal da 3 stelle dopo aver ottenuto tre medaglie delle palestre lungo "Il cammino dei Campioni", e quelli da 5 stelle dopo aver completato la storia principale di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare a questi Raid Teracristal unendosi ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Per poter partecipare ai Raid Teracristal insieme ad altri Allenatori tramite Internet è necessaria un'iscrizione (a pagamento) a Nintendo Switch Online. Si applicano i termini e le condizioni del servizio. Per ulteriori informazioni, visita nintendo.it/ nintendoswitchonline

Gli eventi Raid Teracristal si terranno esclusivamente nella regione di Paldea.

Pokémon SleepL’evento “Festa degli Innamorati” 2024 è in arrivo in tutte le aree fino a lunedì 19 febbraio fino alle 3:59 a.m.!Mostra un po’ di amore al tuo Snorlax con deliziose ricompense durante questo evento che durerà una settimana! Nel corso di questo evento, Snorlax richiederà dessert e bevande e la potenza ottenuta con questi piatti sarà moltiplicata per 1,5. Il moltiplicatore per i piatti vera bontà sarà differente a seconda del giorno: la domenica il moltiplicatore subirà un’impennata fino a 4,5, mentre in tutti gli altri giorni la potenza sarà moltiplicata per 3.Inoltre, avrai la possibilità di incontrare Pokémon di vario tipo di sonno a prescindere dal tuo. In particolare, Bulbasaur, Jigglypuff, Slowpoke, Pinsir, Chikorita e Absol – tutti i Pokémon che raccolgono ingredienti perfetti per San Valentino, avranno maggiori probabilità di apparire.Per celebrare questo evento, due nuove ricette di dessert e bevande saranno aggiunte. Prova differenti combinazioni di ingredienti per scoprire queste nuove ricette.