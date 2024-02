A SAN VALENTINO DILLO CON UN MANGA

Star Comics celebra l’amore in tutte le sue forme con una selezione di manga e manhua che incantano, divertono e commuovono: un regalo perfetto per tutti gli innamorati!





Con San Valentino alle porte, il desiderio di esprimere i propri sentimenti e di celebrarli con la persona amata diventa più forte che mai. È in questi momenti che un gesto, un regalo scelto con cura, una storia condivisa sotto il calore di una coperta, o un messaggio d’amore celato tra le pagine di un manga possono dire tutto ciò che le parole talvolta non riescono a comunicare. Per la festa degli innamorati, Star Comics propone una selezione di storie perfette per esplorare le infinite sfaccettature dell’amore. Dalle avventure fantastiche in mondi incantati, ai delicati intrecci sentimentali che narrano di affetti, sfide e sogni, ogni pagina è un invito a vivere pienamente il sentimento più universale e potente di tutti: in una giornata così speciale, un manga può davvero esprimere più di mille parole!



Per le coppie che adorano aggiungere un pizzico di originalità e ribaltare gli stereotipi tradizionali, Shikimori’s Not Just A Cutie di Maki Keigo è il regalo perfetto per un San Valentino fuori dagli schemi: in questa adorabile commedia sentimentale, la dolce protagonista Shikimori si può trasformare in una tipa tosta e coraggiosa, pronta a tutto per salvare il suo amato Izumi dalla sfortuna che sembra inseguirlo come un'ombra. La loro storia ha rapito i cuori dei lettori e, a partire dal 13 febbraio e in concomitanza con l’uscita del volume 4 della serie, ogni cliente che acquisterà in fumetteria almeno un volume riceverà in omaggio una spilla esclusiva raffigurante i due protagonisti. La promozione è attiva nelle fumetterie aderenti fino a esaurimento scorte ed è un’occasione per celebrare il San Valentino stravolgendo gli schemi di genere!





Per gli amanti degli universi acquatici, Mermaid Melody - Pichi Pichi Pitch di Michiko Yokote e Pink Hanamori trasporterà i lettori nel mondo delle sirene, con Lucia, principessa sirena, divisa tra l’amore per il surfista e il dovere di proteggere il mare. Lucia sceglierà l’amore o il dovere? Uno dei grandi dilemmi della vita! Ideale per chi preferisce una narrazione più intima e riflessiva, Era Destino che t'incontrassi di Anashin segue il viaggio di Yuuki a Tokyo nella sua esplorazione dell'amore, offrendo una prospettiva realistica e matura sulle relazioni. Chi invece è alla ricerca di un modo per comunicare i propri sentimenti, non dovrà far altro che leggere A Sign of Affection di suu Morishita: premiato con il Grand Prize agli An An Manga Awards, racconta la tenera storia d'amore tra Yuki, una studentessa sorda, e Itsuomi, un ragazzo che la capisce e grazie al quale comincerà a percepire la realtà in maniera del tutto nuova.





L'amore non conosce confini e, in vista di San Valentino, Star Comics suggerisce anche due serie dalla sua collana Queer perfetti per l’occasione. A partire da un manhua, i fumetti e romanzi grafici cinesi che stanno cominciando a spopolare anche in Italia: Here U are di Djun è una storia delicata e piena di dolcezza e complicità, capace di catapultare i lettori nel mondo di Yu Yang, il ragazzo tutto pepe del campus, e Li Huan, il misterioso nuovo arrivato. La loro relazione è un viaggio emozionante nell'amore tra due ragazzi che conquisterà i cuori dei lettori. Per chi, infine, preferisce le storie d’amore con un tocco di avventura e fantasia, I'm in Love with the Villainess di Aonoshimo, Hanagata e Inori è la scelta da fare. Questo manga, infatti, racconta la storia di Rei Ohashi, un'impiegata d'ufficio che si reincarna in un videogioco e si innamora della cattiva, la splendida Claire François. Tra amore, intrighi e un pizzico di magia, con I’m in Love with the Villainess ci si renderà conto che non c’è bisogno di alcun principe azzurro quando la cattiva è così affascinante.