BLOOD BOWL 3: AL VIA I PREORDINI

Cyanide e l'editore francese NACON sono lieti di annunciare l'apertura dei preordini per Blood Bowl 3, il nuovo adattamento del famoso gioco da tavolo di Games Workshop. Blood Bowl 3 sarà disponibile su Steam, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 febbraio 2023.





Come rivelato la scorsa settimana, Blood Bowl 3 punta molto sulle opzioni di personalizzazione. Per questo motivo il preordine includerà 3 loghi supplementari per le squadre e un set di dadi da utilizzare nel gioco.

Blood Bowl 3 sarà disponibile in diverse edizioni:

Standard (digitale): € 29,99 PC / € 39,99 Console

Deluxe - Orchi Neri / Deluxe - Nobiltà Imperiale (digitale): €39,99 PC / €49,99 Console

Brutal Edition (in scatola e in digitale): €49,99 PC / €59,99 Console

Le edizioni Deluxe e Brutal danno accesso a nuovi contenuti personalizzabili. Per saperne di più, visitate il vostro negozio digitale preferito.

Basato sull'ultima edizione del leggendario gioco da tavolo, Blood Bowl 3 è un fantastico adattamento videoludico che completa perfettamente l'esperienza di gioco fisica. Al momento del lancio il gioco conterrà 12 fazioni - quattro delle quali saranno giocabili per la prima volta assoluta - ognuna con caratteristiche uniche e contenuti correlati, modalità per giocatore singolo e multigiocatore e un livello di personalizzazione mai visto prima in un videogioco di Blood Bowl! Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione, che porterà nuove ricompense sbloccabili nel Blood Pass e una nuova fazione giocabile.

Blood Bowl 3 sarà presente ai Game Awards domani, 8 dicembre, con il suo video Blood Bowl for Dummies.

Altre News per: bloodbowlpreordini