BLOOD BOWL 3 È ORA DISPONIBILE

Cyanide Studio e NACON sono lieti di annunciare che Blood Bowl 3 è disponibile da oggi su PC, Playstation®5, Playstation®4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Clicca qui per vedere il trailer di lancio di Blood Bowl 3

Con le regole aggiornate all'ultima edizione del leggendario gioco da tavolo, Blood Bowl 3 è il fantastico adattamento videoludico fedele e stravagante che farà la gioia dei fan dei giochi tattici a turni e del fantasy football!

Una modalità campagna ricca di umorismo e parodia

Non abbiate paura di affrontare i sei allenatori che cercano di dominarvi in questa nuova modalità campagna. I loro sponsor vi sembrano familiari? Dovrebbero. Questa modalità offre una nuova interpretazione dell'universo di Blood Bowl, sempre nello spirito umoristico e cartoonesco della licenza.

Contrattaccare! Sul campo, naturalmente.

La modalità online e le partite giocatore contro giocatore non sono da meno e sono più epiche che mai! Nuove fazioni e una varietà di modalità di gioco miglioreranno l'esperienza.

In attesa dell'arrivo della scala ufficiale nella Stagione 1, i giocatori affronteranno una partita veloce contro un avversario del loro livello scelto dal matchmaking. È anche possibile creare le proprie competizioni grazie a un sistema di tornei autogestito.

Impostare lo stile negli stadi

Blood Bowl 3 offre una serie di opzioni di personalizzazione. Dai colori della squadra, alle cheerleader, all'equipaggiamento per ogni giocatore, le opzioni sono varie per permettere di costruire una squadra che si adatti al proprio stile.

Non c'è stagione per battere gli avversari!

Blood Bowl 3 offrirà per la prima volta un sistema di stagioni. Questo format incoraggerà il gioco competitivo e offrirà nuovi contenuti sotto forma di Blood Pass. Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione, con l'aggiunta di una nuova fazione e di un nuovo Blood Pass. Giocando i 50 livelli presenti, i giocatori sbloccheranno ricompense gratuite e la nuova fazione della stagione in corso quando raggiungeranno l'ultimo livello. Queste stagioni saranno anche l'occasione per far evolvere il gioco con una serie di nuove caratteristiche, impedendovi di riposare sugli allori!

