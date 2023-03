BLOOD BOWL 3 - AGGIORNAMENTO SUI MIGLIORAMENTI IN ARRIVO

Cyanide Studio e NACON hanno condiviso oggi informazioni su nuovi aggiornamenti e modifiche a Blood Bowl 3 tramite un'importante patch, ora disponibile su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Dal lancio del mese scorso, lo studio e l'editore sono stati sommersi dai commenti della community, tra cui alcuni problemi tecnici e il sistema di monetizzazione. Sulla base di questi feedback, sono già state annunciate e sono in fase di implementazione numerose modifiche per migliorare l'esperienza di gioco e risolvere questi problemi.

Blood Bowl 3 è stato progettato per offrire un'esperienza prolungata nel tempo, con l'aggiunta di nuovi contenuti, caratteristiche ed eventi competitivi. Gli sviluppatori sono ben consapevoli che le fondamenta del gioco e la qualità del gameplay sono essenziali. La nuova patch rilasciata oggi affronta uno dei più importanti feedback relativi al sistema di monetizzazione del gioco: d'ora in poi, tutti gli equipaggiamenti Comuni, Rari ed Epici sbloccati tramite un acquisto o una ricompensa nel gioco potranno essere utilizzati illimitatamente tra le squadre su altri personaggi nella stessa posizione. Non sarà più necessario acquistare più copie dello stesso elmo o della stessa spallina per equipaggiare i giocatori della stessa posizione. I giocatori che hanno acquistato più pezzi di equipaggiamento (ora con uso illimitato) saranno rimborsati dell'importo della Warpstone, la valuta di gioco di Blood Bowl 3.

Naturalmente, durante l'intero periodo di pre-stagione, che durerà fino al lancio della Stagione 1 a maggio, i team continueranno a migliorare l'esperienza di gioco in base alle aspettative e ai feedback della comunità. Particolare attenzione sarà dedicata alla preparazione della stagione competitiva (classifiche, sistema di matchmaking, strumenti di amministrazione...), e questo periodo di pre-stagione sarà costellato da tutte le patch correttive necessarie. Inoltre, come compensazione per i problemi riscontrati al lancio, il Blood Pass della Stagione 1, che darà accesso a una nuova fazione, a funzionalità aggiuntive e a 50 livelli di ricompensa, sarà sbloccato gratuitamente per tutti i giocatori



Infine, i team desiderano estendere un ringraziamento speciale alla comunità di Blood Bowl per il loro feedback, il continuo supporto e la pazienza durante lo sviluppo dei numerosi cambiamenti e aggiornamenti previsti.

Blood Bowl 3 è disponibile su Steam, Epic Games Store, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X/S e Xbox One. La versione per Nintendo SwitchTM sarà pubblicata in un secondo momento.

Altre News per: bloodbowlaggiornamentomiglioramentiarrivo