LA PRIMA STAGIONE COMPETITIVA DI BLOOD BOWL 3 ARRIVA IL 22 GIUGNO

Rivelate nell'ambito del Warhammer Skulls Showcase, Cyanide Studio e NACON hanno condiviso nuove informazioni sulla prima stagione competitiva di Blood Bowl 3. Di sponibile il 22 giugno, includerà nuove funzionalità, una modalità competitiva, un Blood Pass con 50 livelli di ricompensa e una nuova fazione: gli Uomini Lucertola.







Il Blood Pass della Stagione 1, che in clude gli Uomini Lucertola e una serie di oggetti estetici, può essere sbloccato gratuitamente da tutti i giocatori durante la stagione. Come promemoria, Blood Bowl 3 è disponibile su PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.







Nuove funzionalità nella Stagione 1







I giocatori possono aspettarsi nuovi sistemi: una scala ufficiale, il Blood Pass e un sistema di progres sione che consente ai giocatori di salire di livello e sbloccare ricompense. Il Blood Pass sarà sbloccabile gratuitamente e consentirà ai grandi giocatori di accedere immediatamente alla nuova fazione de gli Uomini Lucertola.







Inoltre, durante la stagione verrà aggiunta anche un'importante funzionalità molto richiesta dalla community: consentire ai giocatori di riconnettersi al proprio gioco per un periodo di tempo limitato se sono disconnessi.







Panoramica sugli uomini lucertola







Se stai cercando un nuovo approccio al gioco, questa fazione è proprio ciò di cui hai bisogno! Gli uo mini lucertola sono abbastanza insoliti perché includono giocatori forti e robusti così come giocatori veloci e agili. Sebbene il loro gioco di passaggio non sia il migliore in circolazione, gli Uomini Lucerto la diventano certamente più potenti con l'esperienza e sono una scelta particolarmente accorta per allenatori esperti!







Promozioni fino al 1 giugno

Infine, come parte dell'evento Warhammer Skulls, il gioco ha promozioni in corso su tutte le piatta forme da oggi fino al 1° giugno.







Informazioni su Blood Bowl 3:







Blood Bowl 3 è un gioco di strategia a turni ispirato al football americano nel mondo fantasy di Warhammer in cui Elfi, Umani, Orchi e altre creature combattono per la palla con cariche alle spalle, calci, pugni e armi di vari gradi di letalità... e legalità. In qualità di allenatore, devi dare istruzioni ai tuoi giocatori: ostacolare l'avanzata dei tuoi avversari posizionandoli nella tua zona di placcaggio, abbattere quelli che si mettono sulla tua strada e sfondare nella end zone del tuo avversario per segnare un touchdown.







Cosa c’è di nuovo in Blood Bowl 3:







? Basato sulle regole ufficiali dell'ultima edizione del gioco da tavolo, comprese nuove abilità e meccani che di passaggio ridisegnate

? 12 fazioni tra cui scegliere, inclusi gli Orchi Neri, la Nobiltà Imperiale, l'Alleanza del Vecchio Mondo e i Rinnegati del Caos per la prima volta in un videogioco di Blood Bowl

? Piazzole con regole di gioco speciali per aggiungere varietà alle tue partite

? Nuove opzioni di personalizzazione per allenatori, cheerleader, squadre e ogni pezzo dell'armatura dei tuoi giocatori

? Una campagna per giocatore singolo disponibile per tutte le fazioni

? Una modalità competitiva migliorata con nuove funzionalità di gestione della lega e una classifica uf ciale

? Un timer flessibile per aiutare a organizzare sessioni di allenamento tra giocatori esperti e principianti senza vincoli





