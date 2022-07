Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie PX7 s2

L’azienda britannica amplia il proprio portfolio con una nuova gamma di cuffie in grado di unire al meglio qualità audio, comfort e autonomia.

Da sempre Bowers & Wilkins costruisce i diffusori acustici dei migliori studi di registrazione al mondo. Infatti, è considerata un riferimento assoluto se si desidera un suono il più possibile vicino a quello originale, il famoso “true-sound” per la quale è famosa. Anche le cuffie dell’azienda sono state concepite con questa filosofia, tanto che il centro di ricerca e sviluppo è lo stesso della serie flagship 800 o delle iconiche Nautilus. Nel settore delle cuffie Bowers & Wilkins è stata attiva da subito, con numerosi modelli, tra intraurali e sovraurali, a filo o wireless, alcuni modelli a catalogo ben centrati per prestazioni senza eccedere con il prezzo

L’azienda presenta oggi la nuova PX7 s2, evoluzione della PX7 che manda in pensione, e dotata di nuovissimi driver da 40mm in bio-cellulosa derivati direttamente dai nuovi mid-range della serie 800. Noise Cancelling, utilizzano la tecnologia Ambient Pass Through, utilissima quando è necessario sentire rumori ambientali importanti, come un annuncio in stazione. Tutto questo tramite ben 4 microfoni diversi, due per padiglione, e ben altri 2, con caratteristiche diverse, solo per le conversazioni telefoniche.

Il bluetooth è 5.0, ovviamente, con capacità 24 bit, e quindi in grado di suonare qualsiasi file, anche a risoluzione altissima. La connettività è estesa, perché oltre a BT è possibile collegare le PX7 s2 sia via USB-C con un PC/MAC o uno smartphone (tramite adattatore OTG) che con un’uscita analogica, proveniente anche da un sistema Hi-Fi. In questo caso i circuiti digitali si spengono completamente, ma è necessaria comunque una minima carica della batteria per permettere il collegamento elettrico degli altoparlanti.

Il comfort è ai massimi livelli, con cuscini in memory foam insieme alla parte interna dell’archetto e rifiniture in elegante tessuto in tinta e a contrasto con la struttura in fibra intrecciata di carbonio ripiegabile, in modo da far occupare meno spazio possibile alle PX7 s2 quando riposte.

Eccellente l’autonomia: 30 ore di riproduzione con una ricarica completa di 2 ore o 7 ore di riproduzione con 15 minuti di carica.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da. PX7 s2 sono già disponibili al prezzo al pubblico dinelle varianti di colore nero, blu o grigio.

