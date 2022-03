Bowers & Wilkins presenta la nuova sound-bar Panorama 3

Da Bowers & Wilkins la sound-bar definitiva

Bowers & Wilkins debutta con la più sofisticata sound-bar mai concepita. Estremamente potente, compatibile Dolby Atmos e dotata di connettività avanzata, è il prodotto senza compromessi per chi vuole il meglio dal proprio TV e non solo.

Una sound-bar all’avanguardia la Panorama 3. Elegante, sofisticata, e in grado di riprodurre qualsiasi contenuto, dalla musica, ai film, fino ai giochi con un livello di qualità assoluto. E’ l’ultima creazione di Bowers & Wilkins, e una sfida per tutta la diretta concorrenza.

Per oltre 40 anni, artisti, compositori e studi di registrazione di tutto il mondo si sono affidati ai diffusori Bowers & Wilkins per creare le colonne sonore che hanno segnato intere generazioni, dal “Ritorno dello Jedi” ai “Predatori dell'Arca Perduta” passando per film epici come “Il Signore degli Anelli” e “The Avengers”. Panorama 3 è stata sviluppata dallo stesso team di ingegneri che hanno progettato quei diffusori, e non c’è da stupirsi se le sue prestazioni rappresentino l’assoluto stato dell’arte.

Bowers & Wilkins non è nuova a questo tipo di realizzazioni. Presentò la sua prima sound-bar, Panorama, nel 2009. Chiamata così in omaggio a due tecnologie iconiche dell'epoca d'oro del cinema - Panavision e Cinerama - definì un nuovo concetto di sound-bar e, a differenza della maggior parte delle rivali, fu concepita come un prodotto premium, senza compromessi, in grado di offrire la migliore qualità sonora possibile da un singolo diffusore e senza bisogno di un subwoofer esterno. Nel 2013 viene lanciata Panorama 2, con nuovi driver, maggiore potenza e ingressi HDMI per una più facile connettività, migliorando decisamente le già ottime prestazioni di Panorama.

Adesso Panorama 3, con un design ancora più sottile, soli 65 mm di altezza, e dotata di 13 altoparlanti, tra i quali due subwoofer integrati, e amplificatori, uno per ogni altoparlante, per un totale di 400W continui di potenza. Il risultato è un suono senza paragoni.

Ma Panorama 3 è anche la prima sound-bar Bowers & Wilkins a essere dotata di diffusori Dolby Atmos rivolti verso l'alto. Progettati specificamente e accuratamente angolati per offrire un'immersione ottimale, sono pilotati da un sofisticato decoder e processore Dolby Atmos per offrire il massimo da qualsiasi colonna sonora, giochi o musica.

L'installazione e la configurazione di Panorama 3 sono estremamente semplici anche dal punto di vista logistico, avendo un profilo molto basso che la rende facile da posizionare sotto al televisore o a parete, con la staffa fornita a corredo. Grazie all’ingresso HDMI ARC e alla connettività WiFi e bluetooth, Panorama 3 può suonare qualsiasi tipo di contenuto, anche in streaming. Compatibile con Alexa e AirPlay 2, sia gli utenti iOS che Android potranno facilmente trasmettere la loro musica preferita dai dispositivi mobili. Non manca supporto per Spotify Connect, e tramite la app Bowers & Wilkins Music App, è garantito accesso immediato a molti servizi, tra i quali Deezer, Last.fm, Qobuz, Soundcloud, TIDAL e TuneIn. Poco dopo il lancio sarà implementata anche la funzione Multi-Room.

Panorama 3, lo speaker multimediale per tutta la famiglia, in grado di catapultarti al centro delle immagini o sotto il palco del concerto preferito.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Panorama 3 è già disponibile al prezzo al pubblico di 999€.

Caratteristiche tecniche

Altoparlanti: 13

Tweeter: 3 con condotto Nautilus e cupola in titanio da 1,9 cm

Mid-Woofer: 6 da 5 cm

Subwoofer: 2 da 10cm in bass-reflex

Altoparlanti Atmos: 2 da 10 cm

Potenza totale: 400 W rms con 13 amplificatori separati, uno per altoparlante

Ingressi: HDMI, Ottico, Ethernet, USB C per servizio

Bluetooth: Aptx Adaptive, AAC, SBC

Formati audio supportati: Dolby Atmos, True HD, Digital+, LPCM

Risposta in frequenza: 43Hz-48kHz

Tensione di alimentazione: 100/240VCA

Dimensioni: 6,5X1210X14 cm

Peso: 6,5kg

