Commissione Esteri del Senato : Stefania Craxi eletta presidente

Con 12 voti favorevoli,, senatrice di Forza Italia, è statadella; l'altro candidato, Ettore Licheri del M5s, è rimasto stabile con 9 voti. La maggioranza parlamentare si è quindi divisa, come già accaduto durante il vertice dei capigruppo di Palazzo Madama, svoltosi martedì sera. L'unico astenuto al voto, secondo fonti di Palazzo Madama, sarebbe stato Pier Ferdinando Casini. "Non ho mai fatto una questione di nomine. Sono onorato di questa scelta della. La prima cosa che vorrei dire è che la politica estera di un grande Paese non deve essere una questione che divide la maggioranza e la opposizione, soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo, quindi lavoreremo insieme", ha commentato

"Dobbiamo dare subito segnali chiari: c'è una guerra in corso, dobbiamo usare la durezza necessaria per portare al dialogo, la Commissione darà segnali in questo senso". "Voglio ringraziare la mia presidente, Anna Maria Berini, alla quale attribuisco il merito della mia elezione, a Forza Italia, da sempre baluardo dei valori atlantici, al popolo di Antonio Tajani e Silvio Berlusconi e a tutte le forze di centrodestra che ancora una volta dimostrano di trovare sempre le ragioni della loro unità sui grandi temi di fondo”, ha concluso Stefania Craxi. L'organo parlamentare è entrato in carica per la prima volta dopo la decadenza e il rinnovo dei suoi membri a seguito delle dimissioni in massa date dalla quasi totalità dei suoi membri per protestare contro le posizioni sulla guerra in Ucraina assunte dall'ex presidente, Vito Petrocelli ( M5S ma in attesa di espulsione).

M5s: consiglio straordinario dopo le elezioni Commissione Esteri - Convocato un consiglio nazionale straordinario del M5s dopo l'elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione affari Esteri del Senato. Per quanto ne sappiamo, lo stesso Giuseppe Conte lo avrebbe chiamato per capire le dinamiche che hanno portato il Movimento a perdere la presidenza di Commissione.

