Coronavirus: la Commissione europea presenterà il suo progetto di passaporto vaccinale a marzo

"Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un 'Digital Green Pass'", con l'obiettivo di "consentire gradualmente agli europei di muoversi in sicurezza all'interno o all'esterno dell'UE, per lavoro o per turismo", ha detto su Twitter Ursula von der Leyen.Oltre alla vaccinazione e ai test, questo passaporto potrebbe anche indicare se una persona "può essere considerata immune a causa della sua situazione di salute, dalla presenza di anticorpi", ha detto lunedì un portavoce della Commissione. Dopo aver concordato a gennaio i principi standard condivisi per questo certificato, i capi di Stato e di governo hanno sostenuto giovedì "un approccio comune"."Proponiamo di assicurare il coordinamento sui criteri (...) e di creare una piattaforma che colleghi le diverse soluzioni nazionali", ha affermato giovedì Ursula von der Leyen, stimando che questo lavoro preparatorio con gli Stati richiederebbe "almeno tre mesi ".Ha anche ricordato le "questioni scientifiche", sottolineando che non vi è alcuna prova definitiva che si smetta di trasmettere il virus dopo essere stati vaccinati. Questa proposta "mira, sulla base delle informazioni disponibili in questo certificato, a facilitare la libertà di circolazione", ha sottolineato il portavoce, sottolineando che il rispetto della libera circolazione è di competenza di Bruxelles.Il sistema "rispetterà la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali", ha promesso lunedì Ursula von der Leyen. Alcuni stati, tra cui la Francia, considerano prematura la questione dei diritti legati al "passaporto" vaccinale, temendo profonde disuguaglianze quando attualmente meno del 5% degli europei è stato vaccinato. Ma altri paesi vogliono un'adozione rapida, inclusa l'Austria o la Grecia, ansiosi di salvare la stagione estiva.

