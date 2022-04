EA SPORTS FIFA 22 Squadra della stagione

Domenica, EA SPORTS FIFA inizierà la celebrazione dei migliori giocatori del mondo, nei più grandi campionati di questo sport, con FIFA 22 Team of the Season (TOTS)! A partire da questa domenica, 17 aprile, i fan possono votare i loro giocatori e le loro squadre preferite all'interno della community e formare la loro Squadra della Stagione, con la squadra che sarà annunciata e rilasciata nel gioco il 29 aprile.

I fan saranno anche in grado di votare per i loro giocatori preferiti e formare il loro TOTS per i campionati più grandi del mondo tra cui la Premier League, Bundesliga, LaLiga e Serie A con le squadre annunciate nelle date indicate di seguito. Inoltre, Ultimate TOTS concluderà la campagna TOTS quando verrà annunciato il 10 giugno.

Il Team of the Season di EA SPORTS FIFA celebra i migliori tra i migliori, che si sono costantemente impegnati per le loro squadre durante tutta la stagione. Attraverso il link QUI, i fan saranno in grado di esprimere i loro voti, a partire dal Community TOTS, alla scadenza dell'embargo. Si prega di notare che il link non è ancora attivo e sarà attivo nella data/ora identificata.

