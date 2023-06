Aggiornamento EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023

EA SPORTS ha svelato una panoramica delle caratteristiche dell' aggiornamento FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023™, insieme a una nuova key art del gioco con la giocatrice della nazionale australiana Sam Kerr. La modalità EA SPORTS™ FIFA Women's World Cup 2023 sarà disponibile dalla fine di giugno come aggiornamento gratuito del gioco, con una serie di emozionanti modalità di gioco.





Intraprendi il viaggio nella FIFA Women's World Cup 2023 per guidare il tuo Paese come una vera star del gioco - o con il tuo Avatar personalizzato - nella nuovissima modalità Guida il tuo Paese. Esplora altre modalità per giocare l'intera competizione nella modalità Torneo in giocatore singolo, oppure scegli di giocare in locale contro gli amici o contro l'IA nella modalità Calcio d'inizio:





Guida il tuo Paese: Entra nel cuore della FIFA Women's World Cup 2023 con una nuovissima modalità di gioco che ti permette di calarti nei panni di una giocatrice che guida la sua nazione alla gloria. Scegli tra una giocatrice reale pronta a conquistare il torneo o crea il tuo Avatar personalizzato in una nazionale a tua scelta per entrare nella storia della FIFA Women's World Cup™. Durante le fasi di gioco, avrai la possibilità di controllare la singola giocatrice o l'intera nazionale, mentre guidi il Paese fino alla conquista del trofeo.

Modalità Torneo: Gioca l'autentica FIFA Women's World Cup in una modalità torneo a giocatore singolo che ti permette di scrivere (o riscrivere) il futuro della tua nazione. Scegli una delle 32 nazioni qualificate e gioca per superare la fase a gironi e gli scontri a eliminazione diretta per raggiungere la gloria nella FIFA Women's World Cup.

Calcio d'inizio: vivi la FIFA Women's World Cup alle tue condizioni in una partita in locale contro un amico o contro l'IA, scegliendo una partita della fase a gironi o della fase a eliminazione diretta e due delle 32 nazioni qualificate.

Queste modalità di gioco contribuiscono a creare l'esperienza EA SPORTS FIFA Women's World Cup più coinvolgente di sempre, completa di tutte le 32 nazioni qualificate, di allestimenti personalizzati degli stadi, di filmati, di presentazioni delle partite, di commenti dedicati e, naturalmente, dell'autentico trofeo da sollevare al termine.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. EA SPORTS FIFA 23 è ora disponibile su The Play List , consentendo ai membri di EA Play di scendere in campo e di ottenere fantastiche ricompense mensili in-game.

