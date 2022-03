TOUR DE FRANCE 2022 E PRO CYCLING MANAGER 2022 ANNUNCIATI PER GIUGNO

NACON e Cyanide sono lieti di annunciare i loro videogiochi dedicati al ciclismo - Tour de France e Pro Cycling Manager – che saranno disponibili a giugno 2022.

Una nuova modalità di gioco e una serie di miglioramenti per il Tour de France 2022

Il videogame che celebra la terza competizione più seguita al mondo ritorna quest'anno con 14.000 km di corse in quattro paesi diversi, quattro modalità e 26 squadre. I migliori ciclisti del mondo, come Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primož Roglic e David Gaudu, sono disponibili per gareggiare nelle 92 tappe ciclistiche del gioco.

Nuova modalità: Il Tour de France 2022 introduce la nuovissima modalità Race of the Moment, in cui i gamer possono confrontare i loro risultati online con altri giocatori in sfide settimanali classificate.

Il nuovo percorso ufficiale del Tour de France 2022: come gli anni precedenti, sarà possibile percorrere la Francia, quest'anno partendo dalla Danimarca. Tutte le 21 nuove tappe ufficiali sono presenti: la cronometro a Copenaghen, la Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut e le sue sezioni in pavé, l'iconica salita di Hautacam nella diciottesima tappa, e l'ultima tappa piana sulla famosa Avenue des Champs-Elysées a Parigi.

Situazioni di gara più varie: l'intelligenza artificiale del gioco offre ora una gamma più ampia di comportamenti, che sono adattati alle gare e agli eventi. I giocatori sperimenteranno più spesso le uscite anticipate e godranno di una migliore collaborazione nelle fughe.

Nuovo classico ispirato a una famosa gara italiana: la Primavera Classic.

Nuove squadre: Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA e Uno-X Pro Cycling Team si uniscono al gioco per la prima volta.

Incidenti di gara: si avrà ora la possibilità di attivare o disattivare le cadute e le malattie, nonché di impostare la frequenza quando sono attivate. Le conseguenze variano a seconda della gravità dell'incidente.

Preparazione della gara: questo nuovo sistema seleziona in modo casuale cinque ciclisti professionisti e preparati e altri cinque che potrebbero potenzialmente non essere all'altezza. Questo incoraggia i giocatori a tenere d'occhio i loro concorrenti così come la loro stessa squadra.