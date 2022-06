TOUR DE FRANCE 2022: NUOVA MODALITÀ DI GIOCO COMPETITIVA

Annunciato da NACON e Cyanide Studio per il 9 giugno, il Tour de France 2022 torna con molte novità, tra cui la nuova modalità Race of the Moment, che offre ai giocatori l'opportunità di competere per la prima volta contro ciclisti virtuali di tutto il mondo.

Ogni settimana una nuova sfida viene offerta ai giocatori desiderosi di competere. Sfide sempre diverse che offrono ai corridori più talentuosi l'opportunità di mettersi a capo di una squadra specifica o di raggiungere un determinato obiettivo. L'obiettivo può essere quello di ottenere il maggior numero di punti in montagna o semplicemente di vincere la classifica generale.

Le prestazioni settimanali di ogni giocatore sono registrate in una classifica online, che presenta un nuovo vincitore ogni settimana. A seconda della posizione dei giocatori, essi ottengono punti bonus per le classifiche mensili e annuali, oltre a badge che indicano il loro miglior risultato.

Questa modalità di gioco impone una difficoltà uniforme a tutti i concorrenti, che non hanno né la possibilità di salvarsi nel bel mezzo di una tappa né di effettuare sostituzioni. È quindi essenziale sviluppare la migliore strategia per competere con gli altri giocatori.

Disponibile dal lancio del gioco il 9 giugno, le prime gare che contano per la classifica annuale inizieranno il 1° luglio, data di inizio della Grande Boucle.







Tour de France 2022 sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5,

Xbox One, Xbox Series X|S e PC dal 9 giugno 2022

