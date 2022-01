GTA Online: Lavoro di coppia una nuova esperienza cooperativa

In più, la nuova moto Nagasaki Shinobi è ora disponibile e altro ancora

Lavoro di coppia è una nuova modalità Competizione cooperativa nella quale potrai vestire i panni di Franklin e Lamar che cercano di sopravvivere a uno scontro brutale in spazi ristretti, ed è ora disponibile in GTA Online. Lavora in coppia e usa l’arsenale di armi a tua disposizione per sbarazzarti degli aggressori intenti a spararti con doppiette a canne mozze. Poi interpreta il nemico e attacca la coppia mentre cerca disperatamente di difendere il suo territorio.





Che tu ti stia difendendo in un scalo ferroviario nei panni di Franklin e Lamar o che tu stia cercando di farli fuori, otterrai GTA$ e RP tripli partecipando a Lavoro di coppia. La semplice partecipazione ti basterà per ottenere un bonus da 200.000 GTA$ (che riceverai entro 72 ore).

Nagasaki Shinobi: disponibile ora

L’ultima nata di Nagasaki, leader del mercato delle due ruote, è una vera forza della natura. Agile, potente e più grintosa di un cane rabbioso, questa moto è un’opera d’arte da accarezzare con adorazione e spingere fino ai suoi limiti.

Acquista la Nagasaki Shinobi oggi stesso da Legendary Motorsport.





GTA$ e RP doppi nella missione finale di Fuga di dati nell’alta società

Uno degli indizi sulle canzoni rubate a Dr. Dre porta direttamente a una festa in una villa a Rockford Hills. Dovrai prima calarti nella parte per accedere alla festa e trovare la fonte della musica, poi coordinarti con Franklin e Imani per l’estrazione. Guadagnerai GTA$ e RP doppi nella missione finale di Fuga di dati nell'alta società, che includerà la traccia “The Scenic Route” di Dr. Dre, per tutta la settimana.



GTA$ e RP doppi negli Omicidi in linea

Un buon imprenditore sa calcolare bene i suoi rischi. Approfitta di un’opportunità: rispondi al telefono e completa gli Omicidi in linea per Franklin per ricevere GTA$ e RP doppi.

Completa un Viaggio sballato per ricevere la Giacca smoking verde pastello

Dopo aver completato il contratto VIP di Dr. Dre, passa dalla sala fumatori dei Record A Studios e rilassati con Franklin e LD: completa un Viaggio sballato per ricevere la Giacca smoking verde pastello come bonus aggiuntivo.



GTA$ tripli sui salari di associati e guardie

Ogni divo ha bisogno di uno o due scagnozzi quando le cose si mettono male e c’è bisogno di fare uso della violenza. Chi si metterà a disposizione per svolgere questo compito potrà approfittare dei salari tripli destinati agli associati e alle guardie fino al 19 gennaio.



Veicolo trofeo della settimana: Dinka RT3000

I membri dell'Autoraduno di LS che arrivano ai primi due posti nella serie di gare clandestine per cinque giorni consecutivi riceveranno le chiavi di una Dinka RT3000.



Prova l’Obey Tailgater S, la Vulcar Warrener HKR e la Karin Sultan Classic

Sei alla ricerca di una nuova auto? Ottime notizie! Passa dal’area di prova dell’Autoraduno per guidare l’Obey Tailgater S, la Vulcar Warrener HKR e la Karin Sultan Classic tra le colonne, fare cantare i loro motori in una Corsa ai checkpoint, sfidare le leggi della fisica in una Prova a tempo o farti un semplice giretto.

Veicolo da primo premio della settimana: Ocelot Jugular

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e tanti altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana è nient’altro che la Ocelot Jugular, una berlina sportiva che sotto al cofano nasconde un motore incredibile.



SCONTI:

Acquista un’Agenzia Soluzioni per VIP e personalizzala come preferisci grazie a uno sconto del 25% valido per tutta la settimana. Non dimenticare di aggiornare anche i tuoi mezzi di trasporto, già che ci sei: i disturbatori di frequenze e le unità di controllo remoto per i veicoli di The Contract sono scontati del 30%! A proposito, compra una Dewbauchee Champion con il 30% di sconto e parcheggiala nel tuo garage (eh, sì: anche quelli sono scontati del 30%).

Qui sotto troverai una lista completa delle offerte e degli sconti sui veicoli:





30% su Dewbauchee Champion

40% su Överflöd Autarch

40% su Karin Previon

40% su Ocelot Lynx

40% su Declasse DR1

40% su Ocelot R88

35% su Progen PR4







Prime Gaming Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

