Apex Legends x Market rivelata la collaborazione

La prossima evoluzione dello streetwear è arrivata su Apex Games! Respawn Entertainment ha collaborato con il marchio Market, con sede a Los Angeles, per creare nuove skin esclusive disponibili nel gioco e abbigliamento personalizzato a tema Apex Legends nel mondo reale.

Disponibili in-game nell’Apex store fino al 23 novembre, i giocatori possono accedere alle skin Wraith - Ringside, Mirage - Night Crawler, Bloodhound - Sunset Desperado e Lifeline - Mic Check per 1.800 monete Apex ciascuna, o attraverso pacchetti scontati a tempo limitato. Questa collaborazione non sarebbe completa senza un po' di IRL merchandise

- i giocatori di Apex Legends possono mostrare il loro amore per il gioco acquistando l'esclusivo merchandise a tema a tempo limitato nel Market store. Abbinando magliette dai colori audaci con una grafica giocosa e immediatamente riconoscibile, Market permette alle Leggende di indossare un abbigliamento da urlo.

All'inizio di questo mese, Respawn ha lanciato Apex Legends: Escape, il prossimo grande aggiornamento per il loro premiato sparatutto di eroi che ha introdotto la quarta e più grande mappa del gioco fino ad oggi, Passo della Tempesta, il mortale simulacro della Leggenda, Ash, l'arma preferita dai fan di Titanfall, C.A.R. SMG, e molto altro per un viaggio che i concorrenti degli Apex Games non dimenticheranno. Immergiti inPasso della Tempesta in Apex Legends: Escape oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S,

Nintendo Switch, e PC via Origin e Steam.