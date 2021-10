GTA Online: ricompense doppie nelle vendite di carichi speciali

GTA Online





Perché limitarsi a guadagnare il pane, quando puoi guadagnarti direttamente del caviale? Se il tuo magazzino trabocca di scorte invendute e di scottanti articoli di contrabbando, questo è il momento giusto per liberartene. Tutte le missioni di vendita di carichi speciali fruttano GTA$ e RP doppi fino al 13 ottobre. Farai affari incredibili.

Usa il laptop Ad-Hawk nel tuo magazzino per scegliere la quantità di carichi da vendere sulla terraferma, in mare aperto o per vie aeree. La scelta è solo tua: in bocca al lupo!





GTA$ e RP tripli nelle gare stunt e aeree

Oggi la competizione ha mille volti diversi: a volte si manifesta durante degli scontri tra auto, sotto forma di schegge di smalto e di scintille, a volte si mostra al mondo tra una manovra aerea spericolata e una sotto i ponti, tra le montagne e sopra le autostrade nei cieli di Los Santos. In ogni caso, la scarica di adrenalina fornita da tutte le gare stunt e dalle gare aeree create da Rockstar sarà accompagnata da ricompense triple per tutta la settimana.





GTA$ e RP doppi in Passo dopo passo

La scorsa settimana ha segnato il ritorno di alcune delle modalità più amate dai fan, tra cui Sumo, Mantieni il passo, La miglior difesa e Passo dopo passo. Renderemo onore a Passo dopo passo nell’arco dei prossimi sette giorni, offrendo ricompense doppie a tutti i giocatori che la affronteranno: recupera e consegna il pacco sfuggendo a una vera e propria pioggia di piombo. Per sopravvivere, avrai bisogno di riflessi pronti e di saperti mettere al riparo in un battibaleno.

Infine, assicurati di cimentarti con Passo dopo passo e con le altre modalità prima che escano dalla rotazione il 21 ottobre.





GTA$ e RP doppi negli incarichi e nelle sfide dei boss

I dirigenti non pensano solo ai loro completi: alcuni amano rimboccarsi le maniche del loro costosissimo cappotto sportivo e sporcarsi le mani. Se ami il lavoro sporco, sarai felice di sapere che questa settimana gli incarichi e le sfide dei boss frutteranno GTA$ e RP doppi.

Vuoi sperimentare il brivido del crimine per colletti bianchi? Apri il menu Interazione, accedi alla sezione Securoserv e seleziona una delle missioni disponibili per boss e CEO.





Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo

I membri più perseveranti dell'Autoraduno di LS che si posizioneranno ai primi due posti in una gara della serie di gare dell'Autoraduno per sei giorni consecutivi riceveranno una Karin Calico GTF, personalizzabile a piacimento.





Scopri la Pfister Growler, la Vapid Dominator GTT e la Dinka RT3000 nell'area di prova

Se cerchi una nuova auto di lusso, passa dall’area di prova dell’Autoraduno di LS: questa settimana potrai metterti al volante della Pfister Growler, della Vapid Dominator GTT e della Dinka RT3000 per sfrecciare sulla pista, affrontare Prove a tempo o un’amichevole Corsa ai checkpoint.





Veicolo da primo premio della settimana: Nebula Turbo

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Il primo premio della settimana è la Nebula Turbo, una berlina a due porte degli anni Settanta con il design squadrato di una vera auto sportiva europea vintage. Se potesse parlare, avrebbe un accento più tedesco dell’Oktoberfest!

SCONTI

Ti meriti un’auto unica, e lo sai. Passa da Benny’s e dai una marcia in più ai tuoi veicoli: tutti gli impianti idraulici sono a metà prezzo.

Chi vuole cimentarsi in affari illeciti sarà felice di sapere che, per i prossimi sette giorni, gli uffici saranno scontati del 40% e i magazzini per carichi speciali del 35%. Questa settimana avrai a disposizione anche una serie di sconti sui veicoli, ti conviene approfittarne!





GTA Online

Altre News per: onlinericompensedoppienellevenditecarichispeciali