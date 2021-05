Necromunda: Hired Gun nuovo Gameplay Trailer

Necromunda: Hired Gun, il frenetico nuovo sparatutto di Streum On Studio, arriverà su PC e console il primo giugno.

Benvenuto nella violenta città di Necromunda., un luogo dove tutto può accadere per il giusto prezzo. Preparati a utilizzare gli innumerevoli strumenti che hai a disposizione nel tuo arsenale per portare a termine i tuoi contratti.

Immergiti in Hired Gun grazie al nuovogameplay trailer e inizia a familiarizzare con i diversi ambienti di gioco, le armi e il tuo potente alleato: il cyber-mastino!









Chiudi i tuoi contratti, dai la caccia ai tuoi obiettivi e incassa le taglie!

Presentati a Martyr’s End, il centro dell’azione, dei contratti e delle fazioni nel tuo piccolo angolo di Necromunda. Scegli il tuo contratto, prepara il tuo arsenale e individua il tuo obiettivo tra le numerose aree buie dell’alveare. Nulla è semplice in Hired Gun, qui anche i più esperti cacciatori di taglie possono fallire.

Utilizza il tuo uncino e la tua capacità di correre lungo i muri per cogliere di sorpresa le tue prede all’interno di laboratori chimici e di antiche roccaforti. Scatena morte e distruzione con l’aiuto del tuo fedele mastino e poi fai ritorno al Martyr’s End per un drink celebrativo e per acquistare potenziamenti.

Armati di coltello, lanciarazzi e pistola gravitazionale, ti saranno utili per sopravvivere ai conflitti tra le fazioni all’interno dell’alveare.Al termine di ogni missione potrai potenziare i tuoi impianti cibernetici, il tuo arsenale di armi e il tuo cyber-mastino.

Necromunda: Hired Gun, il frenetico nuovo sparatutto in prima persona di Streum On Studio uscirà il primo giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.Preordinalo ora e ottieni l’Hunter’s Bounty Pack. Il gioco sarà disponibile in versione fisica per console dal 30 giugno.

