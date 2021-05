Necromunda: Hired Gun – Disponibile il video di apertura

, il frenetico sparatutto di Streum On Studio, arriverà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 1° giugno in versione digitale e il 30 giugno in versione fisica. Questo videogioco è ambientato nei meandri più oscuri della famigerata città alveare di Warhammer 40,000, il paradiso senza legge di Necromunda.

Dai la caccia ai tuoi obiettivi, potenzia il tuo arsenale

La tua prima tappa è Martyr's End, l'unico posto relativamente sicuro nel Sottoalveare. Qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno: armi, munizioni, potenziamenti cibernetici per te e il tuo fedele Cyber-Mastino, oltre a contratti di alto profilo e nuovi bersagli da cacciare. Carica il tuo fucile, la tua prima missione sta per iniziare!

Prenota ora Necromunda: Hired Gun per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC e otterrai gratuitamente il DLC Hunter’s Bounty Pack.

Necromunda: Hired Gun sarà disponibile dal primo giugno 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni fisiche del gioco saranno disponibili nei negozi dal 30 giugno.

