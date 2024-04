Truffa ai danneggiati Italiani in Brasile: spunta complice italiano

Nuovi sviluppi sono stati rivelati in un caso di truffa che coinvolge cittadini italiani in Brasile, con l'identificazione di un possibile complice italiano. L'avvocato Nunzio Bevilacqua ha denunciato una serie di frodi e estorsioni ai danni di italiani, ai quali sarebbero state falsamente attribuite paternità e richiesto denaro per presunti figli nati da relazioni occasionali. Queste accuse sono state inizialmente riportate da Adnkronos in un'inchiesta pubblicata il 29 febbraio.

Le indagini, che hanno coinvolto gli stati brasiliani di Rio de Janeiro, Minas Gerais, San Paolo e Florianopolis, oltre a Miranda, sono durate 17 mesi. Durante questo periodo, è emerso che gli italiani coinvolti, spesso benestanti e con difficoltà a denunciare per timore di danneggiare la propria reputazione, sarebbero stati vittime di un'associazione criminale ben organizzata.

Il caso ha preso una nuova direzione con la scoperta di una "sponda italiana", un individuo che opererebbe in stretto contatto con il gruppo criminale attivo in Brasile, particolarmente nelle aree di San Paolo e Santa Catarina. Questa figura, descritta come un "colletto bianco" con collegamenti a Sao Paulo, potrebbe essere un punto di riferimento cruciale per i criminali in Italia.

Le indagini sono state complicate dalla natura transnazionale del crimine e dalla sofisticatezza dello schema fraudolento, che ha già identificato almeno una quindicina di vittime italiane. L'avvocato Bevilacqua, che ha seguito da vicino il caso, ha sottolineato l'importanza di queste scoperte per comprendere meglio l'ampiezza e la complessità della truffa.