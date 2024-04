Costi aggiuntivi per bambini disabili nei campi estivi: la denuncia di una mamma

Sara Balotta, una madre quarantenne di Barco di Bibbiano, ha denunciato a il Resto del Carlino i costi aggiuntivi che le famiglie con bambini disabili devono affrontare per partecipare ai campi estivi. Secondo la sua testimonianza, il costo medio per un campo estivo in Italia varia tra i 100 e i 150 euro a settimana, ma per i bambini disabili, questo costo sale di circa 100 euro al giorno a causa della necessità di supporto specializzato. Questo porta il costo totale a circa 650 euro a settimana per sole cinque ore giornaliere di attività.

Balotta, madre di due bambini di cui il più piccolo di 5 anni è affetto da autismo di livello 2 con iperattività grave, ha evidenziato come queste spese extra limitino significativamente la possibilità per i bambini disabili di partecipare a queste attività estive, essenziali per la loro socializzazione e crescita personale. Ha inoltre sottolineato le difficoltà economiche e logistiche che le famiglie come la sua devono affrontare, specialmente durante i mesi estivi, quando le risorse comunali potrebbero non essere sufficienti per coprire i bisogni di tutti i bambini disabili.