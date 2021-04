Necromunda: Hired Gun arriverà su PC e console

Chiudi i tuoi contratti, caccia i tuoi obiettivi e incassa le taglie

La violenta città di Necromunda ti attende. Nella veste di cacciatore di taglie ti converrà conoscere tutti, sia per chiudere nuovi contratti che per capire chi è pronto a pugnalarti alle spalle.

Presentati a Martyr’s End, il centro di tutta l’azione, dei contratti e delle fazioni nel tuo piccolo angolo di Necromunda. Lì incontrerai tutti, da Kal Jericho, il famigerato cacciatore di taglie che ti ha salvato la vita, alla barista locale che ti rifornirà di alcolici e di preziose informazioni.

Questo è anche il luogo dove ti preparerai alle missioni, potenzierai i tuoi equipaggiamenti bionici, modificherai il tuo personaggio e sceglierai il tuo prossimo contratto.

Necromunda: Hired Gun è già disponibile per il pre-order per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Chi prenoterà il gioco otterrà l’Hunter’s Bounty Pack che include look esclusivi per il coltello, il revolver e l’abbigliamento e un giocattolo per il cyber-mastino

Necromunda: Hired Gun sarà disponibile dal 1 giugno, 2021, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, and PC. Le copie fisiche usciranno il 30 giugno.

