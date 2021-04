Alfa chiusa di Diablo Immortal disponibile oggi con nuovi contenuti

Siamo entusiasti di annunciare che il test dell'alfa chiusa di Diablo Immortal comincia oggi! A partire dalle 02:00 del 23 aprile, un numero limitato di utenti Android della regione Australia che si sono iscritti al test, assieme a membri selezionati della stampa e creatori di contenuti, potranno partecipare all'alfa chiusa. Questo sarà il secondo test dell'alfa di Diablo Immortal e verranno introdotti un sacco di nuovi aggiornamenti, funzioni e sistemi che i giocatori potranno provare in prima persona.

L'alfa chiusa resterà disponibile per varie settimane, così che i giocatori possano provare tutti i contenuti al meglio con un ampio margine di tempo per fornire feedback.

Quindi, quali sono i contenuti in arrivo nell'alfa chiusa di Diablo Immortal? Qui sotto trovi una breve descrizione di ciò che abbiamo in serbo, ma puoi dare un'occhiata al nostroblog per una panoramica più approfondita dei nuovi contenuti.

Nuovi sistemi endgame e PvP:

Il Ciclo del Conflitto, sistema endgame basato sulle fazioni - I personaggi combatteranno come Ombre o Immortali nelle varie attività PvP e PvA in un ciclo continuo per rivendicare il trono come ultimi difensori di Sanctuarium.

I personaggi combatteranno come Ombre o Immortali nelle varie attività PvP e PvA in un ciclo continuo per rivendicare il trono come ultimi difensori di Sanctuarium. Ombre - Le Ombre si radunano in gruppi noti come Casate Oscure per affrontare gli Immortali in vari modi, tra cui delle incursioni contro la loro preziosa Tesoreria. Le Ombre devono inoltre completare Contratti per far crescere le proprie casate e infine poter sfidare gli Immortali in uno scontro PvP attraverso il Rituale dell'Esilio, per provare a prendere il loro posto in qualità di nuovi difensori di Sanctuarium.

Le Ombre si radunano in gruppi noti come Casate Oscure per affrontare gli Immortali in vari modi, tra cui delle incursioni contro la loro preziosa Tesoreria. Le Ombre devono inoltre completare Contratti per far crescere le proprie casate e infine poter sfidare gli Immortali in uno scontro PvP attraverso il Rituale dell'Esilio, per provare a prendere il loro posto in qualità di nuovi difensori di Sanctuarium.

Immortali - Gli Immortali sono i difensori d'élite che si oppongono agli Inferi Fiammeggianti. Devono combattere per accrescere il proprio dominio e difendersi dalle Ombre per rimanere al comando. Un personaggio otterrà il diritto di comandare gli Immortali e nominare fino a quattro Tenenti a cui affidare Corone dall'immenso potere che forniranno benefici a loro e ai loro alleati in battaglia.

Gli Immortali sono i difensori d'élite che si oppongono agli Inferi Fiammeggianti. Devono combattere per accrescere il proprio dominio e difendersi dalle Ombre per rimanere al comando. Un personaggio otterrà il diritto di comandare gli Immortali e nominare fino a quattro Tenenti a cui affidare Corone dall'immenso potere che forniranno benefici a loro e ai loro alleati in battaglia. Il Campo di Battaglia, battaglia a squadre PvP 8v8 - I personaggi possono partecipare a un epico scontro a squadre 8v8 nel Campo di Battaglia, dove due gruppi, divisi in attaccanti e difensori, dovranno combattere per la supremazia.

I personaggi possono partecipare a un epico scontro a squadre 8v8 nel Campo di Battaglia, dove due gruppi, divisi in attaccanti e difensori, dovranno combattere per la supremazia. Nuova funzione endgame, l'Inferiquiario - L'Inferiquiario permette ai personaggi di localizzare e affrontare potenti boss demoniaci. Una volta sconfitti, i personaggi possono intrappolarli e riscattare incredibili ricompense.

- L'Inferiquiario permette ai personaggi di localizzare e affrontare potenti boss demoniaci. Una volta sconfitti, i personaggi possono intrappolarli e riscattare incredibili ricompense. Sistema di Trasferimento d'Essenza aggiunto - I personaggi possono estrarre Essenze dagli oggetti Leggendari che hanno ottenuto e trasferirle in altri oggetti Leggendari della loro collezione per personalizzarli e creare l'oggetto perfetto.

Contenuti estesi:

Il Crociato, nuova classe disponibile - Il Crociato è un colosso ibrido (incantatore/mischia) da media distanza che brandisce potenti armi ed è dotato di pesanti armature e della virtuosa magia sacra. Il Crociato sarà utilizzabile assieme a Barbaro, Cacciatore di Demoni, Monaco e Mago (il Negromante arriverà in una fase di testing futura)

Il Crociato è un colosso ibrido (incantatore/mischia) da media distanza che brandisce potenti armi ed è dotato di pesanti armature e della virtuosa magia sacra. Il Crociato sarà utilizzabile assieme a Barbaro, Cacciatore di Demoni, Monaco e Mago (il Negromante arriverà in una fase di testing futura) Livello massimo aumentato da 45 a 55 - I personaggi potranno progredire fino al livello 55 e avranno accesso a un nuovo Albero Eccellenza al livello massimo.

- I personaggi potranno progredire fino al livello 55 e avranno accesso a un nuovo Albero Eccellenza al livello massimo. Due nuove zone da esplorare - Difendi il Monte Zavain dagli uomini-capra Khazra che minacciano la terra natale dei Monaci. Attraversa la Tundra Congelata , una landa desolata coperta di neve nella quale giacciono ancora i resti delle armate di Baal in seguito alla caduta del Signore della Distruzione.

- Difendi il dagli uomini-capra Khazra che minacciano la terra natale dei Monaci. Attraversa la , una landa desolata coperta di neve nella quale giacciono ancora i resti delle armate di Baal in seguito alla caduta del Signore della Distruzione. Nuova spedizione aggiunta - La Caverna degli Echi, situata nel cuore della Tundra Congelata, è il luogo dove tutti i personaggi potranno dare la caccia alla misteriosa reliquia chiamata Lacrima dell'Ustione Gelida.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti riguardanti Diablo Immortal puoi anche visitare ilsito web ufficiale di Diablo Immortal.

Altre News per: alfachiusadiabloimmortaldisponibileogginuovi