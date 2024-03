Roadmap di Diablo Immortal per il 2024 e teaser di Precipizio dell'Orrore

Siamo emozionatissimi di annunciare la nostra tabella di marcia di Diablo Immortal per il 2024! Quest'anno è marcato dall'Era della Disfatta e da nuove minacce demoniache in arrivo a Sanctuarium. Negli aggiornamenti futuri, gli avventurieri potranno indossare i panni di una nuovissima classe per l'universo di Diablo, riscattare ricompense in occasione del nostro secondo anniversario e lanciarsi in un paio di serie di missioni principali per affrontare il Signore del Terrore in persona, Diablo. L'Era della Disfatta verrà inaugurata da un nuovo aggiornamento maggiore, Precipizio dell'Orrore, che offrirà nuove sfide infernali da superare.

PRECIPIZIO DELL'ORRORE

Terrificanti Varchi del Terrore hanno cominciato a comparire a Sanctuarium. I Portali dei Varchi del Terrore saranno attivi ogni giorno dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 18:00 all'1:00 (orario del server), e compariranno in tre zone casuali a intervalli di venti minuti. Varca questi portali e preparati ad affrontare terribili mostri per ottenere Frammenti dello Stige. Raccogli questi Frammenti e offrili in sacrificio presso la Guglia dello Stige per evocare un boss. Dopo averlo sconfitto, otterrai tantissime ricompense tra cui la nuova Essenza del Terrore.

Grazie all'Essenza del Terrore, potrai cimentarti nella prova di valore definitiva conosciuta come Pilastri dell'Oblio. Questi ultimi si trovano vicino al luogo di generazione dei Varchi del Terrore e sono disponibili solo per chi gioca a difficoltà Inferno I o superiore. Affrontarli e sopravvivi e ondate di mostri potenziati per avere l'opportunità di ricevere Equipaggiamento Eterno e altre ricompense.

Gli Incarichi Annienta Inferno saranno disponibili per i gruppi o i giocatori singoli a difficoltà Inferno I o superiore. Puoi crearli presso la Bacheca degli Incarichi, combinando 4 Incarichi normali attivi al costo di una Essenza del Terrore. Una volta completato con successo l'Incarico, otterrai crediti per il Codex e un forziere di ricompense che potrebbe contenere Equipaggiamento Eterno.

L'Equipaggiamento Eterno è un nuovo tipo di equipaggiamento, tra i più forti e rari in tutta Sanctuarium. È possibile ottenere questi oggetti solo da Varchi del Terrore, Pilastri dell'Oblio e Incarichi Annienta Inferno. Questi equipaggiamento sono dotati anche di 3 attributi e 4 Affissi magici.

Una nuova selezione di 56 Affissi è in arrivo. Saranno rinvenibili negli oggetti da 1-3 Affissi magici rilasciati da Varchi del Terrore, Pilastri dell'Oblio e Incarichi Annienta Inferno.

Ci vediamo a Sanctuarium