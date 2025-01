Ilgiorno.it - Maltempo, Lombardia sferzata da pioggia, vento e neve. Nel Bresciano danni e allagamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Il lago d’Iseo, la Franciacorta e parte delsono nella stretta del, così altri territori della. Venti sferzanti e piogge intense si sono presentati poco prima delle cinque del mattino. Prima è piovuto in modo forte ma costante. Poi si sono alzati forti venti che, specie sul Sebino, hanno causato vari disagi sia alla circolazione sia alle persone. Non si registrano feriti. Al momento non si segnalanogravi alle cose anche se si ci sono alcunie cadute di oggetti e rami, oltre che di tegole. In montagna abbondanti nevicate oltre i 1.400 metri di quota, mentre in pianura le temperature sono autunnali, meno fredde rispetto alla media. Piove anche a Milano dove Lambro e Seveso sono come sempre in questi casi sorvegliati speciali anche se non sono state emessi avvisi di allerta.