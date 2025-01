Lanazione.it - Dighe a difesa di Marina di Pisa. Affondo di Nerini e Petrucci (Fdi): "Dalla Regione solo demagogia"

Non si placa il dibattito scaturito dall’intervista fatta a La Nazione dal presidente dellaToscana, Eugenio Giani sui cantieri regionali del 2025 e sullo stato dell’arte del sistema idraulico dididi. A rilanciare l’assalto allaè il capogruppo in consiglio comunale adi Fratelli d’Italia, Maurizioche interviene nuovamente chiedendosi dove fosse l’assessora Monni "sulla questione dell’erosione adi, che con una steriled’ufficio dimostra di non conoscere la genesi del problema. Nel 2021 il presidente Eugenio Giani – spiega– prometteva interventi risolutori in piedi sul pennello di piazza Gorgona, azioni che non ci sono state e si è arrivati ai disastri annunciati del 2023. Che la materia sia complessa è chiaro, che le soluzioni siano inevitabilmente quelle che i Marinesi avevano da sempre indicato lo è pure: ripristino dell’arenile e ampliamento della scogliera", aggiunge