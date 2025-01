Oasport.it - Errani/Paolini eliminate agli Australian Open: Andreeva/Shnaider si prendono la rivincita della finale olimpica

Un duplice 7-5 condanna Sarae Jasminenel secondo turno del doppio femminile degli2025. Le due azzurre sono state sconfitte dalle russe Mirrae Dianain 1 ora e 36 minuti di gioco, nellaalle Olimpiadi di Parigi. Un match nel qualeha fatto vedere le stesse criticità del singolare, sbando colpi anche non impossibili, e non è bastata una bravaa metterci una pezza il più delle volte. Un peccato perché in entrambi i parziali le due italiane si sono ritrovate avanti di un break, ma non sono poi state in grado di mantenere il vantaggio.Nel primo set, dopo un’iniziale fase di studio, sale in cattedra Sarita che sottorete porta a scuolae trascina Jasmine al break. Nell’ottavo game, la toscana commette tre errori in fila col dritto e nei fatti consegna il contro-break alle russe.