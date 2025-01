Pronosticipremium.com - Svolta Everton, i Friedkin esonerano Dyche: occasione Sarri?

Che gennaio si prospettasse come mese chiave per la Roma non era un mistero, e le attese non stanno venendo deluse. Il derby vinto ha stappato un anno che si carica di inevitabilmente di buoni propositi, da confermare anzitutto nella difficile trasferta di Bologna di domenica. C’i sarà poi un girone di Europa League da chiudere bene, un calciomercato che vede un Saelemaekers pronto a restare nella capitale, e ipronti a rinfoltire l’organigramma del club con Antonello come nuovo CEO. Per gli imprenditori americani però anche gli affare oltremanica, per unpronto alla.Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club di Liverpool ha appena esonerato Seandal ruolo di allenatore della squadra, sollevandolo dall’incarico che ricopriva da quasi un anno esatto (30 gennaio 2023).