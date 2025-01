Ilrestodelcarlino.it - Il campionato riparte, Castelplanio e Ankon Dorica in testa

di Seconda Categoria fermo per le festività di Natale e Capodanno con 13 delle 30 giornate di stagione regolare già disputate. Si riprende sabato 4 gennaio con la quattordicesima giornata, penultima di andata: alcuni match di questa giornata sono già stati anticipati ai giorni scorsi, prima del Natale. Nel girone C, da segnalare le vittorie di Olimpia Ostra Vetere (1-0 sul Monte Porzio), Rosora Angeli (2-0 sul Senigallia Calcio), Chiaravalle (2-0 sulla Serrana 1933), Terre del Lacrima (3-2 in trasferta contro i senigalliesi del Borgo Molino), e Le Torri, che ha vinto in trasferta 1-0 contro il Corinaldo nel big match della giornata. Infine, pareggio tra Aurora Jesi e Monsano, 2-2. In virtù di questi risultati, chiude l’anno in, in attesa dei recuperi del 4 gennaio, Le Torri, che chiude il 2024 a 30 punti con 4 di vantaggio sull’Olimpia Ostra Vetere e 6 su Monte Roberto e Cupramontana.