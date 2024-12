Oasport.it - LIVE Conegliano-Talmassons, A1 volley femminile in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 Compito difficilissimo per, che neldi andata fu sconfitta con un perentorio 0-3.16:47 Agiorni dal successo nel Mondiale per club le venete tornano in modalità campionato. Serie A1 in cui le pantere sono ancora imbattute.16:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di 20del.Buongiorno e benvenuti nellatestuale delvalido per la quindicesima giornata della Serie A1 ditra. Testacoda tra le fresche campionesse del mondo venete e la neopromossa friulana dall’esito che sembra scontato. Fatiche del Mondiale per club e festeggiamenti che potrebbero aver distratto le leader indiscusse della classifica, che devono reimmergersi nel cammino verso i playoff da testa di serie numero uno.