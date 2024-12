Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Marras gira a vuoto, Gondo entra e ruggisce

BARDI 6. Un miracolo su Vita al 44’, ma resta il dubbio che sia sul secondo che sul terzo gol potesse fare qualcosa di più. Patetica invece l’ammonizione che riceve da Colombo: Ravasio lo ostacola mentre cerca di rimettere in gioco il pallone, ma il fischietto punisce solo le sue proteste (peraltro da capitano). SAMPIRISI 5,5. Rabbi cala il tris saltandolo, ma siamo al 96’ di una gara in cui il laterale è comunque tra i meno peggio. MERONI 5,5. Prova a giocare per due, facendo quell’aggressione che il compagno di reparto Lucchesi non ha nelle corde. Sul secondo gol resta un po’ imbalsamato come tutto il reparto. LUCCHESI 4,5. Imperdonabile la lentezza con cui si accorge del pericolo in occasione del gol di Pandolfi. In una partita ‘vita o morte’ non si può abbassare la guardia in quel modo.