Sport.quotidiano.net - Ciclismo, colpo di scena: Lefevere lascia la Soudal Quick-Step

Roma, 11 dicembre 2024 – Ildidel ciclomercato arriva dalle ammiraglie: Patrickil 31 dicembre lascerà ladopo ben 21 anni di militanza e, soprattutto, zero preavviso. I dettagli Per capire la longevità della gestione del dirigente belga bisogna riavvolgere il nastro fino al 2003, quando la Mapei si fuse con la Domo-Farm Frites, dando il via all'avventura che dura finora e che ha creato il cosiddetto 'Wolf Pack': da allora in carniere sono finiti quasi 1000 successi, tra i quali ben 22 Classiche Monumento e un Grande Giro, la Vuelta 2022 vinta da Remco Evenepoel. Curiosamente, questo autunno si era aperto con le voci di addio che riguardavano proprio il classe 2000, corteggiato dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe. Non se ne fece nulla, ma l'occasione fu propizia per assistere all'ennesimoshow: un attacco frontale all'omologo Ralph Denk, reo di essere entrato a gamba tesa su un proprio tesserato.