'Mare fuori' diventa un film: arriva 'Io sono Rosa Ricci'

Il fenomenofuori‘ si prepara a conquistare il grande schermo con unprequel, ‘IoRicci‘. L’annuncio èto durante la 47ª edizione delle Giornate professionali di cinema a Sorrento, dove è stato annunciato che Maria Esposito, che interpretaRicci nella serie, tornerà a vestire i panni del famoso personaggio. “due anni che ci stiamo lavorando”, ha dichiarato Roberto Sessa, produttore di Picomedia, “ma non è stato facile, perchéè una produzione ancora in corso. Abbiamo appena concluso la quinta stagione e dobbiamo iniziare a girare la sesta”.Il, in uscita nel 2025 grazie a 01 Distribution, esplorerà le origini diRicci, raccontando la sua vita prima del carcere e della criminalità, e del rapporto con il fratello Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio nella serie.