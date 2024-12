Lanazione.it - Rifiuti, niente inceneritore. Il Pd: "Promessa mantenuta". FdI: "Così più discariche"

Leggi su Lanazione.it

È un’autentica bufera quella che si è sollevata sullo stop alla procedura di realizzazione del termovalorizzatore da parte dell’Auri. E non poteva essere altrimenti vista la delicatezza del tema. Anche perché l’iter era arrivato a un punto nodale, visto che si era giunti quasi al momento di scegliere il gestore e di conseguenza il luogo dove realizzare l’impianto. Ed è chiaro che da un lato il centrosinistra esulta, mentre dall’altra parte le critiche fioccano. "Non ci siamo ancora insediati, ma abbiamo già mantenuto la prima– scrive in un post Tommaso Bori, segretario regionale del Pd -. Grazie al voto dei sindaci di centrosinistra, è stata infatti bloccata la procedura per il nuovovoluto da Donatella Tesei, l’ormai ex presidente bocciata dagli umbri alle urne. Un’opera inutile e costosa, pensata per importareda altre regioni, che avrebbe danneggiato il territorio.