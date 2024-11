Ilrestodelcarlino.it - Encantadas: Davide Benati fra ricordi, dimenticanze e opere inedite

Reggio Emilia, 28 novembre 2024 – Assecondando una ricerca artistica costante,(Reggio Emilia, 1949) continua a esplorare, oggi, il suo linguaggio con rinnovato slancio e ne darà testimonianza nella mostra '' a Palazzo da Mosto, dal 7 dicembre 2024 al 2 marzo 2025, attraverso una selezione distoriche provenienti dagli anni Ottanta e numerosi inediti. Lo abbiamo incontrato. Che cosa rappresenta per lei questa mostra, promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani,a questo punto della sua carriera e della sua vita? Quando me l'hanno proposta, ho immaginato subito che non dovesse essere una retrospettiva, scandita per tempi. Ho invece voluto scegliereper il pubblico o esposte tanti anni fa in gallerie o musei e poi più viste. Dunque ho messo insiemeche avessero costituito dei precedenti.