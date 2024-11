Pattinaggio di Figura Cup of China | doppio trionfo per Guignard-Fabbri e Conti-Macii

Leggi su Ilfaroonline.it

Grandissima Italia nel sabato di gare sul ghiaccio cinese di Chongqing, sede della Cup of, sesta e ultima tappa di ISU Grand Prix.Una giornata aperta daldi Charlènee Marco, capaci di conquistare la quarta vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale deldiaccedendo alla finale per il terzo anno consecutivo e portando la striscia di podi consecutivi nel Grand Prix a quota 15, fatto senza precedenti in ambito nazionale.Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno dettato legge in entrambi i programmi chiudendo la gara ospitata dallo Huaxi Cultural and Sports Center con il punteggio di 209.13 e confermandosi gli atleti meno giovani a conquistare una tappa di Grand Prix.Nel pomeriggio l’Italia ha occupato nuovamente il gradino più alto del podio grazie a Sarae Niccolò(Fiamme Oro) che hanno centrato il primo successo in carriera nel Grand Prix.