L’unica sicurezza è questo clima di m**da | gli attivisti di Extinction Rebellion scaricano un cumulo di letame davanti al Viminale – Il video

Cinque quintali discaricatial ministero dell’Interno e uno striscione che spiega il significato metaforico della protesta: «di». Nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, un centinaio di persone ha risposto all’appello lanciato da, il movimento per ilche insieme a Ultima Generazione più si è fatto conoscere per le sue proteste plateali e le azioni di disobbedienza civile.alsono state montate alcune tende, con le forze dell’ordine che sono intervenute per fermare alcuniimpegnati ad arrampicarsi su uno degli alberi della piazza. Le tende, fanno sapere glidi, sono state distrutte e sequestrate, mentre altri manifestanti si sono seduti a terra e sono stati trascinati via.