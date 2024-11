Movieplayer.it - Don Matteo 14, anticipazioni quinta puntata, stasera su Rai 1: torna davvero Terence Hill?

Leggi su Movieplayer.it

Nelledelladi Don14 sia parlare della possibilità che, dopo due anni d'assenza,torni, pur brevemente, nella fiction di Rai 1. Dopo una settimana di stop, dovuto agli eventi sortivi in programma, Don14su Rai 1 in prima serata, dopo Affari Tuoi, con ladi stagione. E soprattutto con un interrogativo:tornerà come special guest, come le visioni del maresciallo Cecchini lascerebbero credere? Don1421 novembre: il matrimonio di Vittoria è rovinato Giulia non smetterà molto presto di dare preoccupazioni a suo fratello, don Massimo. Il motivo? Questa volta il capitano Martini è convinto per esempio che sti aiutando il suo fidanzato, che si trova in carcere. Avendola scoperta, cercherà .