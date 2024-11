Liberoquotidiano.it - Il presidente Figc Gravina e l'ambasciatrice di pace Claudia Conte dai bambini del quartiere Tamburi di Taranto

Martedì 19 novembre alle 15 ildella Federazione Italiana Giuoco Calcio () Gabrieleinsieme all'di, accompagnati daldi Fondazione Soleterre Damiano Rizzi e in presenza di Michele Emilianodella Regione Puglia e di Rinaldo Melucci Sindaco della Città di, faranno visita al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, neldi, luogo simbolo di aggregazione sociale per ie gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio dell'ennesimo episodio di vandalismo. La necessaria riqualificazione del campo, che Fondazione Soleterre vuole portare avanti insieme alla Parrocchia SS. Angeli Custodi, con cui collabora nelper la promozione di attività socioeducative per le famiglie e i più giovani e per ridurre i rischi e gli effetti della povertà educativa e della dispersione scolastica, diventa oggi sinonimo di un necessario riscatto per difendere il futuro die ragazzi del