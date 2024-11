Gaeta.it - Processo Impagnatiello: pm Menegazzo illustra il rischio di serialità nell’omicidio di Giulia Tramontano

Facebook WhatsAppTwitter Nelche vede coinvolto Alessandroper l’omicidio della fidanzata, emergono dettagli inquietanti e preoccupanti. Le dichiarazioni della pubblica ministero Alessiaforniscono una visione approfondita non solo dell’omicidio ma anche delle potenziali conseguenze future di una mente inquieta. Le sue parole chiariscono come l’episodio iniziale di violenza non rappresenti un evento isolato, bensì un possibile inizio di una serie di crimini, tipico in tali contesti.La dinamica dell’omicidioAlessiaha descritto il primo omicidio dicome “disordinato”, mentre gli atti che potrebbero seguire presenterebbero uno schema molto più organizzato e razionale. Questa distinzione è fondamentale nel contesto di crimini compiuti da individui con predisposizione a reiterare atti violenti.