Ma non è che queste elezioni americane le ha vinte Musk?

Tra le decine di tweet compulsivi realizzati da Elonnegli ultimi giorni (ma – in realtà – da quando ha dato il suo endorsement alla possibile presidenza di Donald Trump), ce n’è uno – forse – più significativo di altri. È quello realizzato attraverso un fotomontaggio: Elonha riproposto la sua ormai storica immagine del giorno dell’acquisizione di Twitter (quella dell’ingresso nel quartier generale del social network con un lavandino in mano, per intenderci) inserendola all’interno dello Studio Ovale alla Casa Bianca. Forse questa immagine vale più di mille parole e ci spiega chi, per davvero, ha vinto. Se Donald Trump vince è perché anche Elonvince: non solo per l’importanza di X nell’orientamento dell’opinione pubblica e nello spostamento dei flussi elettorali verso il repubblicano (anche a costo di farlo attraverso bot generati con l’intelligenza artificiale o attraverso la condivisione di fake news), ma anche per il ruolo sempre più strategico che le grandi aziende dicome Tesla, Space X e Starlink avranno nei quattro anni della presidenza di Trump.