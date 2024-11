Inter-news.it - Detruyer: «L’Inter è il raggiungimento di un grande obiettivo!»

La calciatrice delWomen Mariesi è raccontata esprimendo le sue sensazioni per il fatto di indossare la maglia nerazzurra e indicando i momenti più importanti della sua giovane carriera. VALORE IMPORTANTE – Marieè la protagonista del Matchday Programme delWomen. La belga, in campo nel successo per 5-2 contro il Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile, ha sottolineato l’importanza del passaggio alper la sua carriera: «Giocare a calcio è qualcosa che mi rende felice. Rappresenta unaparte della mia vita, è ciò che mi ha portata qui in Italia e al. Questo Club significa ildi unimportante».racconta alcuni episodi felici della sua carriera (ale non solo) MOMENTI EMOZIONANTI –si è poi concentrata su alcune delle pagine più felici della sua carriera.