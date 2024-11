Calciomercato.it - Lazio-Cagliari, Bonato non ci sta: “Penalizzati oltremodo, ci sembra quasi impossibile”

Leggi tutto su Calciomercato.it

, le parole del ds rossoblù Nereoal termine della partita Lasupera ilper 2-1 non senza soffrire e non senza polemiche. Soprattutto da parte del club rossoblù, che punta il dito contro l’arbitro Ayroldi soprattutto per le due espulsioni assegnate a Mina e Adopo, che dovranno saltare la partita contro il Milan., la delusione del ds rossoblù– Calciomercato.itAi microfoni di ‘Sky Sport’ si è presentato il ds dei sardi Nereo, che non ha nascosto tutta la sua delusione. “C’è malcontento e delusione per come è stata gestita la gara dall’arbitro, perché ci troviamo di fronte un arbitraggio che ci ha penalizzato, soprattutto nella gestione dei cartellini. In una gara tranquilla avere otto ammoniti