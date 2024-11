Ilfogliettone.it - Schlein tra due fuochi: il Pd si spacca sul terzo mandato e M5s prende le distanze

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

Solo ieri sera la segretaria Pd Ellyaveva ribadito la sua linea: "testardamente unitaria" in materia di alleanze e nettamente contraria alper i presidenti di regione. Ma Chiara Appendino, dal lato M5s, e Vincenzo De Luca in Campania non sembrano intenzionati a facilitare la vita della leader democratica, alla vigilia di un'altra tornata elettorale regionale a metà novembre. Laieri sera è stata ruvida parlando delchiesto dal presidente campano: non se ne parla nemmeno, è stato così anche per Stefano Bonaccini - ha ricordato e - "le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo". Il Nazareno non si scompone più di tanto per lo strappo annunciato da De Luca, che domani farà votare il consiglio regionale sul recepimento della normativa che vieta il, facendo però scattare il computo dal momento dell'entrata in vigore della legge.