"Un morto che cammina": chi è il nuovo capo di Hezbollah, terroristi disperati (Di martedì 29 ottobre 2024) Sui social profili israeliani hanno già ironizzato sul suo conto: "Un morto che cammina", "Ecco il prossimo che verrà eliminato". Il nuovo capo di Hezbollah si chiama Naim Qassem, il vice di Nasrallah già ucciso dagli israeliani un mese fa, a fine settembre, nel corso di un bombardamento su Beirut. "Il Consiglio della Shura di Hezbollah ha eletto Sheikh Naim Qassem come nuovo segretario generale di Hezbollah", si legge in un comunicato stampa del gruppo terrorista politico e militare libanese. "Chiediamo a Dio di aiutarlo nella sua missione di guidare Hezbollah e la sua resistenza", aggiunge Hezbollah, "promettiamo al nostro martire Sayyed Hassan Nasrallah, ai combattenti della resistenza islamica e ai nostri resilienti le persone di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi di Hezbollah e mantenere viva la fiamma della resistenza”. Liberoquotidiano.it - "Un morto che cammina": chi è il nuovo capo di Hezbollah, terroristi disperati Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sui social profili israeliani hanno già ironizzato sul suo conto: "Unche", "Ecco il prossimo che verrà eliminato". Ildisi chiama Naim Qassem, il vice di Nasrallah già ucciso dagli israeliani un mese fa, a fine settembre, nel corso di un bombardamento su Beirut. "Il Consiglio della Shura diha eletto Sheikh Naim Qassem comesegretario generale di", si legge in un comunicato stampa del gruppo terrorista politico e militare libanese. "Chiediamo a Dio di aiutarlo nella sua missione di guidaree la sua resistenza", aggiunge, "promettiamo al nostro martire Sayyed Hassan Nasrallah, ai combattenti della resistenza islamica e ai nostri resilienti le persone di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi die mantenere viva la fiamma della resistenza”.

