Torna (ancora) la pioggia su novarese e Vco: week end all'insegna del maltempo (Di martedì 22 ottobre 2024) ancora qualche giorno di tregua, poi nel novarese e Vco tornerà il maltempo.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, nei prossimi giorni sono previste nubi e qualche pioggia, ma è dal week end che è atteso un nuovo, e netto, peggioramento del tempo."Un

Pioggia e temporali in Toscana - il maltempo non dà tregua : è ancora allerta meteo - La Sala operativa consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro-settentrionale della Toscana. (Lanazione.it)

A Milano tornano (ancora) pioggia e maltempo : ecco cosa succederà - Tanta pioggia, è quello che succederà secondo i meteorologi di 3Bmeteo. . . Stando alle attuali previsioni non è escluso che le precipitazioni potrebbero proseguire fino al fine settimana. “Il vortice di bassa pressione che ha. Ancora qualche ora di tregua, poi a Milano torneranno maltempo e pioggia. (Milanotoday.it)

Ancora pioggia sull’Italia - meteo Italia oggi e domani : previsioni - E ora è tornato il caldo. L’anomalia termica (tra i +3°C e […]. Un caldo 'anomalo per il periodo' con 24°C al Nord Italia, 25°C anche al Centro con picchi di quasi 30°C al Sud. Temperature ancora su, ma il freddo quando arriva? Piogge torrenziali, nubifragi e alluvioni hanno caratterizzato il meteo dell'Italia negli ultimi giorni. (Sbircialanotizia.it)