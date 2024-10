G7 Difesa a Napoli, manifestanti bloccano la rampa di accesso all’autostrada (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alcuni manifestanti hanno bloccato la rampa di accesso all'autostrada, nella zona Est di Napoli: protesta contro il G7 della Difesa in programma da oggi in città . Fanpage.it - G7 Difesa a Napoli, manifestanti bloccano la rampa di accesso all’autostrada Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alcunihanno bloccato ladiall'autostrada, nella zona Est di: protesta contro il G7 dellain programma da oggi in città .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 della Difesa - a Napoli la prima mondiale con i conflitti in corso - Per la prima volta nella storia del G7 è prevista una ministeriale specificamente dedicata alla Difesa. E Napoli, dunque, ha il privilegio di essere la città ospitante di un evento... (Ilmattino.it)

G7 Difesa a Napoli - vietati tavolini di bar e ristoranti tra piazza Borsa e via Depretis : c’è l’ordinanza - Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza per il pomeriggio di sabato 19 ottobre: sospese le concessioni di occupazione suolo pubblico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sospensione delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico a Napoli durante il G7 dei Ministri della Difesa - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . È importante sottolineare come l’amministrazione locale stia cercando di garantire un equilibrio tra la necessità di sicurezza e il diritto degli esercizi commerciali di operare. Tali restrizioni andranno a influenzare il modo in cui molte attività commerciali operano in queste aree centrali. (Gaeta.it)