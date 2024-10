Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 18:30

(Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 18.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI, PERMANGONO PERò I DISAGI, CODE PER 4 KM TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSO. SULLA CASSIA BIS ANCORA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA. FILE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. A MARINO E’ INIZIATA VENERDì LA FESTA “CASTELLI DI CIOCCOLATO” CHE CELEBRA IL MONDO DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.