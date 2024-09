Querelle Ceccon – Pellegrini | le parole di Giunta e Carraro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) La reazione del mondo del nuoto L’intervista rilasciata a Corriere della Sera da Thomasha dato vita a una serie di polemiche. La chiacchierata è stata onesta e sincera, eppure molti si sono concentrati solo su alcune dichiarazioni del nuotatore sulla Divina, ovvero Federica, che in più interviste ha sempre spiegato di aver subito, in passato del nonnismo, non ha avutoal miele per la ex campionessa veneta. «non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no». La stessa nuotatrice, sempre secondo Corriere, nei camerini di Ballando con le Stelle si sarebbe lasciata andare a un «incommentabile». Più netto, invece, il commento del marito e ex allenatore, Matteo