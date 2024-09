Il Napoli batte il Monza 2-0 | Conte è primo da solo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La vetta ritrovata. Il2-0 ilnella sesta giornata del campionato di Serie A e riassapora, dopo circa un anno e mezzo, la sensazione di guardare tutti dall'alto. La squadra disbriga la praticain poco più di mezz'ora. Il tutto davanti al ct della Nazionale, Luciano Spalletti. La sensazione è quella di un cerchio che si è chiuso. Il futuro sembra essere radioso, le difficoltà di inizio stagione una discesa agli inferi per risalire più forti. Le certezze per Di Lorenzo e compagni sono la continuità di prestazioni e la solidità difensiva. È il terzo clean sheet del campionato per gli azzurri. Il, invece, manca l'appuntamento con la vittoria e resta nelle parti basse della classifica. Nesta avrebbe voluto fare l'impresa da dedicare al presidente Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno, ma resta poca cosa l'approccio positivo dei brianzoli.